Rolinho de Di María x carretilha de Vini Junior: os lances de beleza em Argentina x Brasil

O clássico entre Brasil e Argentina é conhecido por ser uma das maiores rivalidades do futebol. Apesar do empate em 0 a 0 no último jogo, as duas equipes protagonizaram uma partida bem movimentada, principalmente pelos dribles de Di María e Vinicius Junior.

Em meio a um primeiro tempo cauteloso, Di María, atacante da seleção argentina, viu a oportunidade de colocar a bola entre as pernas de Vinicius Junior, levando os torcedores do estádio a loucura. No futebol brasileiro, esse estilo de drible é conhecido por rolinho, que é muito utilizado no futsal.

Porém, os argentinos não esperavam que o atacante brasileiro devolveria na mesma moeda. Embora o troco não tenha sido em Di María, o brasileiro protagonizou uma carretilha em cima do lateral Molina, que quase terminou em gol.

Aida assim, apesar dos dribles e da partida bem disputada, o placar não saiu do 0 a 0. Com o resultado, o Brasil manteve 14 partidas de invencibilidade nas Eliminatórias.

Vale lembrar que o Brasil foi a primeira seleção classificada da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Argentina classificada para o Qatar

Ainda com o empate e a derrota do Chile para o Equador, a Argentina garantiu oficialmente sua vaga na próxima Copa do Mundo.

O Equador, por sua vez, também está perto de garantir sua vaga na Copa. Neste momento, a equipe ocupa o terceiro lugar, com 23 pontos.