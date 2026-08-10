A derrota por 1 a 0 do Sparta para o Feyenoord parece oferecer perspectiva para o restante da temporada da Eredivisie, mas ainda assim já há reclamações imediatas dentro do elenco do técnico Rogier Meijer. Isso tem tudo a ver com a maneira chamativa e criativa como ele vem mexendo nas posições.

Assim, ele escalou o meio-campista Ayoni Santos como ponta esquerda, o atacante de lado Shunsuke Mito como camisa 10 e o defensor Marvin Young como volante. Enquanto o novo papel livre de Santos até funcionou razoavelmente bem, Young se mostra de forma notavelmente crítica em entrevista à Voetbal International.

“Na verdade, eu também não quero me acostumar com isso, não estou realmente feliz”, disparou Young. “Não é minha intenção jogar ali com mais frequência. Talvez não tenha parecido, mas achei que não consegui entrar bem no meu jogo. Não consegui realmente me impor para a equipe.”

Young ainda se vê como um defensor puro, mas no centro agora estão escalados Bruno Martins Indi e Nick Verschuren. “Caí muito em situações em que não tinha entrado nos últimos dois anos. Joguei tudo como zagueiro central nos últimos dois anos. Fazer essa mudança agora parece estranho. Mas, claro, sempre coloco o interesse da equipe acima do interesse pessoal.”

Embora Young já tenha atuado no meio-campo durante a preparação com o Sparta, ele espera não ser mais colocado ali no restante da competição. “Sinceramente, eu não sei, espero que não seja algo permanente. Espero ter deixado isso claro, caso contrário talvez eu ainda tenha que fazer isso. De resto, você realmente tem que perguntar ao treinador.”

Meijer, porém, por enquanto parece dar pouca importância a qualquer insatisfação dentro do elenco. “Claro, você simplesmente tem que jogar onde o treinador te coloca”, foi o recado duríssimo para Young. “Não houve nenhuma discussão entre nós nem nada disso.”

“E, pelo que me parece, ainda assim ele jogou 75 por cento da partida como zagueiro central, com a bola e também na defesa”, seguiu Meijer. “Vou usá-lo ali com mais frequência? Talvez, o tempo dirá. Trabalhamos com profissionais, e eles simplesmente têm que estar prontos.”