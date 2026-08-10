Rogier Meijer já entra em choque com o próprio jogador no Sparta: “Não quero me acostumar com isso, absolutamente não estou feliz com isso!”

A derrota apertada por 1 a 0 do Sparta para o Feyenoord parece oferecer perspectiva para o restante da temporada da Eredivisie, mas ainda assim já há reclamações imediatas dentro do elenco do técnico Rogier Meijer. Isso tem tudo a ver com a maneira chamativa e criativa como ele vem mexendo nas posições.

Assim, ele escalou o meio-campista Ayoni Santos como ponta esquerda, o atacante de lado Shunsuke Mito como camisa 10 e o defensor Marvin Young como volante. Se o novo papel livre de Santos até funcionou razoavelmente bem, Young se manifesta de forma notavelmente crítica em entrevista à Voetbal International.

“Na verdade, eu também não quero me acostumar com isso, não estou nada feliz”, foram as palavras duras de Young. “Não é minha intenção jogar ali com mais frequência. Talvez não tenha parecido isso, mas senti que não consegui entrar bem no meu jogo. Não consegui realmente me impor para a equipe.”

Young ainda se vê como um defensor puro, mas no centro da defesa agora estão Bruno Martins Indi e Nick Verschuren. “Caí muito em situações em que não estive nos últimos dois anos. Joguei tudo nos últimos dois anos como zagueiro central. Fazer essa mudança agora é estranho. Mas, claro, eu sempre coloco o interesse da equipe acima do interesse próprio.”

Embora Young já tenha atuado no meio-campo durante a pré-temporada com o Sparta, ele espera não ser mais colocado ali no restante do campeonato. “Sinceramente, eu não sei, espero que não seja algo permanente. Espero ter deixado isso claro, caso contrário talvez eu ainda tenha que fazer isso. No mais, você realmente tem que perguntar isso ao treinador.”

Meijer, no entanto, por enquanto parece não se importar muito com qualquer insatisfação dentro de seu elenco. “Você simplesmente tem que jogar onde o treinador te coloca”, foi a mensagem duríssima para Young. “Não houve discussão entre nós nem nada disso.”

“E, pelo que me parece, ele ainda assim jogou 75 por cento da partida como zagueiro central, com a bola e também na defesa”, prosseguiu Meijer. “Vou usá-lo ali com mais frequência? Talvez, o tempo dirá. Trabalhamos com profissionais, e eles simplesmente têm que estar prontos.”