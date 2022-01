Rogério Micale descarta base do Corinthians por multa e desejo de seguir no profissional

O Corinthians fez uma consulta por Rogério Micale. A ideia era que o técnico, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, assumisse o time sub-20. Entretanto, ele não está disposto a voltar ao futebol de base e tampouco desembolsar a sua multa rescisória para deixar o Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.

Rogério Micale tenta se firmar no futebol profissional. O plano de sua carreira é seguir na principal categoria do esporte. Ele chegou a trabalhar nas divisões de base do Cruzeiro em 2020, mas não se empolga com a situação no momento. Ele vê a alternativa como um retrocesso na carreira.

Outro ponto que desanima Micale é a sua multa rescisória. O seu acordo estabelece pagamento de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões na cotação atual) para saída do Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos. O treinador não está disposto a desembolsar o valor e só aceitaria um novo contrato se o interessado se propusesse a bancar a quantia.

A busca do Corinthians por um técnico para as categorias de base ocorre após a demissão de Diego Siston, que deixou o clube na última segunda-feira (17), depois da eliminação do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Micale foi indicado pelo gerente das divisões inferiores, André Figueiredo, com quem trabalhou no Atlético-MG.

A informação sobre o interesse do Corinthians em Rogério Micale foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.