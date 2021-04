Rogério Ceni usará clássico contra o Vasco como laboratório para a Libertadores

Sem Rodrigo Caio, comandante testará zaga que jogará contra o Vélez, na próxima terça-feira (20)

Já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo usará o clássico diante do Vasco como uma espécie de laboratório para a estreia na Copa Libertadores, que acontece na próxima terça-feira (20), diante do Vélez, na Argentina.

A ideia do treinador é colocar o time que jogará contra os argentinos, por isso, sequer relacionou o zagueiro Rodrigo Caio, que vai cumprir suspensão automatica e não poderá jogar a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O time que vai a campo contra o Vasco não deve ter mudanças, afinal, Ceni acredita que a escalação que terminou o Brasileirão e faturou a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras é a ideal para este início de temporada. Sem Rodrigo Caio, no entanto, ele terá que escolher entre Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira, já que Arão deve seguir no setor defensivo.

Flamengo pode eliminar o Vasco

Com apenas 10 pontos no Carioca, em caso de derrota para o Flamengo, o Vasco estará eliminado da competição. Para se manter vivo, a vitória no clássico é fundamental para o time de Marcelo Cabo.