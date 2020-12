Rogério Ceni nega problemas com Arrascaeta, mas diz que atitude de Everton Ribeiro é "mais fácil de lidar"

Uruguaio saiu chateado após ser substituído na vitória sobre o Bahia e não cumprimentou o comandante

Diante do , no último domingo (20), aos 26 minutos do segundo tempo, Arrascaeta saiu de campo e deu lugar a Pedro. O uruguaio, que vem sendo substituído com frequência pelo treinador, não ficou nada contente, saiu de campo com a cara fechada e não cumprimentou Rogério Ceni.

Na coletiva de imprensa, após o jogo, Ceni não comentou sobre o episódio, mas fez questão de exaltar a maneira como Ribeiro saiu de campo, o que deixou no ar uma possível indireta para Arrascaeta.

"O respeito que um capitão, como é o e por isso usa a braçadeira, em sair de campo alegre, cumprimentar seu treinador, cumprimentar os companheiros.. sair da maneira como ele saiu, isso ressalta o caráter, a personalidade das pessoas que trabalham aqui".

Durante participação no programa Arena SBT, Rogério Ceni fez questão de ressaltar que não tem nenhum tipo de problema com o uruguaio.

“Nao, de maneira alguma. Eu entendo, compreendo o jogador sair de campo, ele quer sempre ficar em campo. Problema nenhum, Arrascaeta é ótimo, claro que a atitude do Everton é mais fácil de se lidar, mas nao tem nada".