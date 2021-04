Rogério Ceni minimiza partida ruim contra a Portuguesa e foca no Vélez: "estamos trabalhando bem"

Treinador não quis associar resultado deste sábado com a derrota para o Vasco e comemorou reação na segunda etapa

O Flamengo empatou em 2 a 2 com a Portuguesa, na noite deste sábado (17), pela décima rodada do Campeonato Carioca. O desempenho da equipe deixou os torcedores bem preocupados, mas o técnico Rogério Ceni minimzou a partida ruim e garantiu que não afetará o desempenho da equipe diante do Vélez, na próxima terça-feira (20), pela Copa Libertadores.

"Jogo importante (contra o Vélez), é a competição que todo flamenguista tem a expectativa de jogar bem. Sabemos que jogar na Argentina é complicado, mas estamos trabalhando bem e vamos fazer um grande jogo. Foram gols distintos dos dois jogos (Vasco e Portuguesa). Gol de bola parada no primeiro jogo, um de contra-ataque. Hoje, o time bem posicionado, um time de raríssima felicidade e depois eu nao sei, mas um cruzamento rasteiro, bate rebate sobrando e eles fazem".

Ceni também deixou claro que pretende utilizar duas equipes, pelo menos nas próximas semanas, quando vai dividir as atenções entre a Copa Libertadores e a reta final do Campeonato Carioca.

"A gente teve uma melhor atitude, jogar melhor no segundo tempo, ser mais perigoso, fizemos dois gols, promovemos alguns garotos da base também, importante isso. Vamos tentar desenvolver os dois times, o time principal e esse jogo"

O comandante Rubro-Negro também aproveitou para analisar a equipe do Vélez e mostrou bom conhecimento do time argentino.

"Tem um jogo parecido com o Flamengo, sai em linha de 3, dois volantes que tem boa qualidade técnica, um deles já jogou aqui, é um time rápido na frente. Um de referencia, 3 que jogam atras, um canhoto, um destro, um camisa 10 arisco. Time técnico. u concordo que temos que jogar mais, ter melhores resultados, e a gente espera que isso aconteça ja na segunda-feira".