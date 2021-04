Rogério Ceni estuda retorno de Gustavo Henrique na zaga do Flamengo

Treinador testou Bruno Vianna diante do Vasco, e zagueiro mostrou falta de entrosamento com a equipe

Antes do confronto contra o Vasco, Rogério Ceni preparou a equipe como um ensaio para a estreia na Copa Libertadores, que acontence na próxima terça-feira (20), contra o Vélez, na Argentina. Por conta disso, ele deixou Rodrigo Caio de fora do clássico. O zagueiro está suspenso e não poderá encarar o time argentino. Bruno Viana foi a escolha para atuar ao lado de Arão no setor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O resultado, no entanto, não foi o esperado por Ceni, o Flamengo perdeu por 3 a 1 e apresentou problemas na defesa. Sem entrosamento, Bruno Viana falhou no primeiro gol e teve atuação confusa, assim como todo o sistema defensivo. Agora, o treinador já estuda trocar o substituto de Rodrigo Caio e Gustavo Henrique aparece como o favorito.

Mais artigos abaixo

Rogério Ceni gosta do zagueiro e do aporte que ele oferece no jogo aéreo. Além disso, Gustavo Henrique está bem entrosado com Willian Arão. Antes da estreia na Libertadores, o Flamengo tem o duelo contra a Portuguesa, neste sábado (17), pelo Campeonato Carioca.

Depois da derrota para o Vasco, Ceni evitou culpar Vianna pelo placar negativo. "O primeiro gol foi uma bola parada em que temos que melhorar. Depois num chute despretensioso que teve uma sobra. Depois, quando fizemos alterações para colocar o time para frente, infelizmente levamos um contra-ataque e sofremos o gol. Para terça, temos que jogar melhor", disse.