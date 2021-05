Rogério Ceni avalia oportunidade para Gabriel Batista no gol do Flamengo

Lesão de Diego Alves e momento técnico de Hugo Souza pode abrir brecha para o jovem arqueiro

Depois de nove jogos na temporada 2021, as lesões voltaram a assombrar Diego Alves. Com dores na coxa, o goleiro foi substituido no intervalo da vitória por 3 a 2 sobre a LDU, em Quito, pela Copa Libertadores, e preocupa a comissão técnica, que vê Hugo Souza, seu reversa imediato, inseguro.

Ao entrar em campo diante da LDU, Hugo Souza participou da pane sofrida pelo Flamengo no início do segundo tempo e levou dois gols antes dos quinze minutos da segunda etapa. O Flamengo conseguiu a vitória, mas a insegurança de Hugo Souza chamou à atenção.

Existe o entendimento internamente de que Hugo não vive boa fase técnica e, por isso, Rogério Ceni já pensa em dar oportunidades a Gabriel Batista, goleiro que iniciou o Campeonato Carioca como titular da equipe. Um fator importante que pesa a favor de Gabriel é ser visto como o que melhor joga com os pés entre os arqueiros.

Em entrevista recente à Goal, Gabriel Batista falou sobre como trabalha a paciência a espera de oportunidades e destacou uma conversa especial com Rogério Ceni.

"Ele (Rogério Ceni) deixa as coisas muito a cargo do treinador de goleiros, mas ele às vezes vem na gente, conversa, mostra como pode melhorar. Eu sou um cara que gosto muito de ouvir, sempre acompanhei ele, eu pergunto a ele como foi algumas coisas na carreira e a gente acaba conversando. Ele falou que começou a jogar com 24 anos no São Paulo e aí deslanchou, ele falou para ter paciência, continuar trabalhando que hora ou outra a oportunidade vai aparecer".

O Flamengo encerra nesta sexta-feira (07)) a preparação para encarar o Volta Redonda, pelo segundo jogo da semifinal do Campeoato Carioca. Depois dos três a zero na primeira partida, o Rubro-Negro está numa situação confortável e Ceni pode fazer alguns testes.