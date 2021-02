Rogério Caboclo pediu respeito com a arbitragem e afirmou : "classe isenta"

Presidente também ressaltou a organização do Campeonato Brasileiro em meio a pandemia do coronavírus

Na noite desta sexta-feira (26), a CBF realizou em sua sede, no Rio de Janeiro, o Prêmio Brasileirão 2020. Em discurso, o presidente da entidade, Rogério Caboclo, pediu respeito com a arbitragem e ressaltou que não existe equipe favorecida.

"Muitas vezes despejamos na arbitragem. Quem será o favorecido se todos os 20 são prejudicados? Na verdade, não existe prejudicado ou clube favorecido. Se tem uma classe isenta, que aposto, é uma classe que pertence ao time da CBF. São profissionais que merecem todo o nosso respeito. É a classe da arbitragem. Eles não erram mais que os de outros países".

Caboclo também fez questão de ressaltar o desempenho da CBF na organização do Campeonato Brasileiro em meio a pandemia do coronavírus.

"Foi um ano de superação de todos. E foi um recorde de investimentos da CBF no futebol. Se habitualmente a CBF investe R$ 500 milhões em fazer futebol, este ano foi muito além. Entregamos todas as competições planejadas. Fico irradiante em dizer que este ano superamos uma pandemia que tomou o país. Que tomou o mundo. Mas que o mundo não conseguiu fazer frente em momento algum. Todos se curvaram a ela. Jogando a base fora. O feminino fora. Entendendo que competição com menos visibilidade poderiam ser renunciadas. O Brasil não fez isso. Tomo aqui a liberdade que, ao dizer isto, aos líderes mundiais do futebol, eles se disseram surpresos. "Como é que o Brasil consegue fazer isso?". Eu disse que a CBF tem recursos, que tem capacidade para fazer isso".