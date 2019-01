Roger propõe rescisão de contrato com o Corinthians e é atendido pela diretoria

Centroavante disputou 26 jogos e marcou cinco gols com a camisa alvinegra

O atacante Roger não é mais jogador do Corinthians. Fora da lista de inscritos do Campeonato Paulista, o centroavante pediu para rescindir seu contrato e foi atendido pela diretoria. O vínculo iria até o fim de 2019. A informação foi publicada primeiramento pelo portal Lance! e confirmada pela Goal Brasil.

Mais cedo, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o técnico Fábio Carille já havia falado sobre a situação de Roger.

"É um jogador de 34 anos e que hoje, se tem um coletivo normal, você treinando com Gustavo e Boselli, ele ficaria fora. Não é legal, é um desrespeito. Ele não foi inscrito, segue trabalhando e, se não aparecer possibilidade (de sair), veremos na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Sul-Americana, que trabalhamos com 30 nomes", afirmou.



(Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

Com a chegada de Boselli e o retorno de Gustagol, além da possível contratação de Vagner Love, a permanência do jogador já era tratada como desnecessária.

Contratado em abril do ano passado, Roger disputou 26 jogos e marcou cinco gols pelo Corinthians.