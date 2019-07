Roger Machado jamais perdeu para o Grêmio desde que deixou o clube

Ídolo e ex-treinador do Tricolor Gaúcho, o atual comandante do Bahia tem um excelente retrospecto contra o Imortal

Desde que pediu demissão do , em setembro de 2016, após uma sequência de cinco jogos sem vitórias, Roger Machado enfrentou o três vezes. Uma para cada título de Copa do que conquistou como gremista ainda na época de jogador. E nunca teve motivos para lamentar, da área técnica, estes reencontros. Nesta quarta-feira (17), o treinador do quer manter este tabu no duelo que vai decidir um dos semifinalistas no principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro.

O primeiro destes reencontros aconteceu em 2018, quando Roger treinava um que venceu por 2 a 0 fora de casa, graças a gols de Willian Bigode na décima rodada daquele Brasileirão. Nesta atual temporada, o Bahia treinado pelo ex-zagueiro levou a melhor na sétima rodada da Série A, batendo o Grêmio por 1 a 0 no estádio do Pituaçu. Fernandão fez, de pênalti, o único gol daquela partida em que os baianos tiveram menos posse de bola [43% a 57%] mas finalizaram mais a gol [4 a 2].

No confronto de ida das quartas de final da , na última quarta-feira (10), foi o Grêmio quem marcou de pênalti: sofrido e convertido por Cebolinha, na Arena porto-alegrense. Mas o Bahia melhorou no segundo tempo, levando o perigo que não conseguiu mostrar ao adversário antes do intervalo, e chegou ao empate com Gilberto – completando para o gol bola alçada à área. Terminado os 90 minutos, os gaúchos tiveram números melhores em posse [63.3% a 36.7%] e nas finalizações [6 na direção do gol contra 2].

Ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em 2019 o “gol fora de casa” não tem peso diferente na Copa do Brasil. Desta forma, o Bahia não tem a vantagem do empate: precisa vencer. Conhecedor desta base gremista, que ele próprio ajudou a criar, Roger nunca teve mais tempo de bola contra o clube onde ainda é ídolo – o triunfo obtido pelo Palmeiras foi com menos posse [48% a 52%] e aproveitando ao máximo as chegadas ao ataque. E o caminho para levar o Tricolor de Aço pela primeira vez a uma semifinal de Copa do Brasil passa, especialmente, segundo Roger, pela entrega de seus comandados.

🔉 "Mais de 40 mil? É lindo ouvir isso! É saber que teremos mais de 40 mil vozes, corpos e almas a nos incentivar". A coletiva do professor ➡️ https://t.co/NDBP1lHxzm #BBMP pic.twitter.com/Al6htNpxcS — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 17 de julho de 2019

“O Grêmio joga de uma única forma e temos que ter concentração para anular as principais virtudes do Grêmio. Ainda não há definição e não sei como o Grêmio virá, mas o nosso torcedor pode ter certeza de que independente da escalação que o Grêmio vai colocar, o nosso time está muito motivado”, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (16).