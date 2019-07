Roger Machado: chance de fazer história no Bahia e deixar 'Roger do Grêmio' no passado

O treinador despontou como treinador no clube gaúcho, e agora no Bahia reencontra um de seus melhores momentos justamente contra a ex-equipe

Roger Machado é um dos grandes ídolos na história do pelo que fez em campo, tendo colecionado títulos como Libertadores [1995], Brasileiro [1996] e Copa do [1994, 97 e 2001]. A sua imagem como atleta é mais atrelada ao do que com qualquer outro clube – mesmo o , onde no final de carreira também teve bela passagem.

Como treinador a situação muda um pouco de figura, já que ainda faltam os títulos da época de jogador, mas é parecido quando pensamos em Roger Machado na área técnica: o seu nome segue bastante ligado ao Grêmio. Afinal de contas foi lá onde iniciou a trajetória fora das quatro linhas, primeiramente como auxiliar técnico antes de, após passagens rápidas e boas por Juventude e Novo Hamburgo, aparecer como símbolo otimista de uma nova geração de treinadores brasileiros pelo trabalho feito no Imortal.

Em 2015, ano de sua primeira temporada como treinador gremista, levou o time à terceira posição do Campeonato Brasileiro com um futebol envolvente, que empolgou torcedores e críticos. Deixaria o clube após uma sequência de resultados ruins em 2016, pedindo demissão e abrindo caminho para Renato Gaúcho fazer seus ajustes para escrever um novo auge na história gremista – conquistando títulos estaduais, de e Libertadores.

Aceitando apenas clubes onde começaria a trabalhar no início da temporada, Roger chegou, no final de 2016, com grandes expectativas em um que sonhava alto para 2017 e via no valorizado ex-técnico do Grêmio alguém capaz. Conquistou o estadual, mas não conseguiu dar ao time o padrão esperado. Pior: o torcedor atleticano viu o excelente retrospecto dentro da Arena Independência cair consideravelmente - foram quatro derrotas em oito jogos no local. Em desvantagem nos mata-matas de Libertadores e Copa do Brasil, o técnico gaúcho não resistiu a uma derrota em casa, por 2 a 0, para o no Brasileirão. Foi demitido na 15ª rodada somando 23 vitórias, 11 derrotas e nove empates.

Depois de ser especulado em outros clubes, graças à dança das cadeiras de técnicos no futebol brasileiro, reforçou a política de aceitar somente trabalhos a partir do início das temporadas. E em 2018 o acreditou que Roger, pelo que havia feito no Grêmio, seria o homem ideal para levar um time já repleto de estrelas ao sucesso nas competições a serem disputadas. Na Libertadores, classificou o Alviverde para o mata-mata com a melhor campanha da fase de grupos, mas o ranço deixado pelo vice-campeonato paulista contra o pesou: Roger foi demitido após derrota por 1 a 0 para o Fluminense, com a equipe palmeirense na sexta posição da tabela na Série A.

Felipão assumiu o comando do Palmeiras e levou o time, de maneira impressionante, ao título brasileiro de 2018. O triunfo reforçou, de um lado, a boa capacidade de Roger em criar boas bases de trabalho, mas que também levantou dúvidas a respeito de sua capacidade para ser vencedor, campeão, como técnico. Em sua defesa, sempre calmo e ponderado, reiterou que para ele o que importa é o caminho construído, não o destino final. Mudou a mentalidade ao aceitar uma oferta do Bahia já ao longo desta temporada 2019, foi campeão estadual, e recuperou elogios que talvez só fossem tão otimistas quanto os recebidos, lá atrás, durante o seu 2015 gremista.

🔉 "Mais de 40 mil? É lindo ouvir isso! É saber que teremos mais de 40 mil vozes, corpos e almas a nos incentivar". A coletiva do professor ➡️ https://t.co/NDBP1lHxzm #BBMP pic.twitter.com/Al6htNpxcS — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 17 de julho de 2019

Pois nesta quarta-feira (17), Roger encontra o Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, arrancou empate por um gol em Alegre. E se para o técnico gaúcho o que mais vale é o caminho, e não seu fim, sua equipe tem a chance de levar o Tricolor de Aço a uma inédita semifinal.