Rodrygo vibra com início no Real Madrid: "quero ficar aqui pra sempre, se puder"

Jovem talentoso está causando bastante impacto nos gigantes da Espanha e espera passar muitos anos produtivos no Santiago Bernabéu

Rodrygo está trilhando o caminho certo no , com o talentoso jovem alegando que ele já está olhando para permanecer no Santiago Bernabéu "para sempre" depois de estourar em cena na .

Com apenas 18 anos de idade, o brasileiro de alto nível está rapidamente conquistando a reputação de ser um dos jovens mais promissores do futebol europeu.

O Real Madrid acertou ao aproveitar esse potencial por fazer um acordo com o e viu uma promessa causar um impacto imediato em um estágio profissional.

Rodrygo marcou alguns segundos depois de fazer sua estreia competitiva contra o Osasuna, enquanto um hat-trick perfeito foi registrado em uma vitória esmagadora da Liga dos Campeões sobre o .

Ele agora tem cinco gols em seu nome em apenas seis jogos, com Zinedine Zidane feliz em deixar o empolgante avanço.

Rodrygo afirma estar se divertindo muito na capital espanhola e, depois de alguns meses, já se vê passando muitos anos felizes com o Real.

Ele disse ao AS: “Estou muito feliz com a maneira como comecei no Real Madrid. Não poderia ter sido melhor. Tudo correu muito bem. As coisas mudaram ainda mais rápido do que eu esperava, e espero poder continuar nessa linha. Eu realmente não tive muita adaptação para fazer, porque os brasileiros que já estavam aqui me deram todo o apoio que você precisa quando você vai para outro país. E Madrid ... eu amo Madrid! O clima, o modo de vida... me lembra um pouco de . Se eu puder, ficarei aqui para sempre”.

Os esforços de Rodrygo não passaram despercebidos em seu país natal.

Tite o convocou para a seleção brasileira, com a possibilidade de uma estreia internacional contra a arquirrival na sexta-feira.

Neymar, e David Neres foram todos excluídos pelo , o que significa que Rodrygo está competindo com Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison por minutos.

"Estou realmente empolgado por estar aqui. Vou trabalhar duro para ter uma oportunidade e espero que o gaffer decida me interpretar. Estou ansioso para ir".