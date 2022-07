Rodrygo vai ganhar aumento salarial no Real Madrid após grande temporada

O brasileiro, que foi destaque na conquista da Champions League, teve suas atuações reconhecidas pelo clube espanhol

O Real Madrid está pronto para dar a Rodrygo um forte aumento salarial enquanto se prepara para fornecer uma extensão de contrato para o brasileiro no Santiago Bernabéu, conforme relatado pela primeira vez no jornal espanhol 'Marca' e confirmado pela GOAL.

O jogador de 21 anos desempenhou um papel importante para a equipe de Carlo Ancelotti na última temporada, ajudando o clube a recuperar seu lugar no topo do futebol espanhol, com triunfos e títulos na La Liga e na Liga dos Campeões.

Os dois gols de Rodrygo no jogo de volta da semifinal contra o Manchester City salvou as chances do Real Madrid nos últimos minutos de partida, para forçar uma prorrogação inesperada contra o clube de Pep Guardiola, e essas contribuições cruciais agora devem ser recompensadas.

O que o Real Madrid oferece no novo contrato de Rodrygo?

Com um contrato atual que vai até 2025, os Blancos devem oferecer à sua estrela novos termos que o manteriam no clube por mais três temporadas, com um novo acordo de seis anos até 2028 em andamento.

Além disso, ele está prestes a receber um aumento substancial em seu salário, o que o elevará a se tornar um dos jogadores de médio escalão do Real Madrid na escala salarial.

Embora isso o coloque atrás de algumas de suas maiores estrelas, é um sinal de que o clube mantém um compromisso de longo prazo e acredita no talento de Rodrygo.

Outro jogador do Real Madrid recebeu proposta de renovação?

Rodrygo não é o único atleta que recebeu novos termos na capital nesta janela de transferências, Eder Militão também deve receber um aumento salarial em seu novo contrato, conforme apurou a GOAL.

Será uma demonstração de reconhecimento para o zagueiro brasileiro, que foi um dos pilares da defesa merengue.

No entanto, não houve um novo acordo para Gareth Bale, e ele se transferiu para a MLS com o LAFC, no que será uma mudança no meio da temporada para a equipe da Califórnia.