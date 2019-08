Rodrygo sofre lesão no Real Madrid e deve ser desfalque por até três semanas

Jovem atacante perderá o início de temporada do Real Madrid por conta do problema clínico. O garoto fará trabalho de recuperação nos próximos dias

Rodrygo, atacante do , terá que se ausentar dos gramados por até três semanas depois de ter uma lesão na coxa confirmada pela cúpula do Real Madrid.

O atleta de 18 anos completou a transferência do para o Real Madrid neste verão e é tido como um nome de peso pelos torcedores, que esperam um grande impacto já nesta temporada.

Rodrygo fez parte do trabalho de pré-temporada de Zinedine Zidane. Porém, agora ficará fora do início do Campeonato Espanhol por conta de um problema clínico.

"Depois de testes feitos pelo departamento médico do Real Madrid no jogador Rodrygo Goes, foi diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. A sua recuperação seguirá acompanhada", disse o comunicado feito pelo Real Madrid.

A transferência de Rodrygo para o Santiago Bernabéu foi durante o verão de 2018, com os Blancos pagando 45 milhões de euros ao ex-clube do atleta, mesmo com uma decisão de deixá-lo no Braisl para manter o seu desenvolvimento.

Durante este período, Rodrygo fez dez gols e deu cinco assistências em 49 partidas pelo time da Vila Belmiro. A sua mudança para o Santiago Bernabéu ocorreu na pré-temporada.