Rodrygo sofre lesão e preocupa Real Madrid: quanto tempo ele fica fora?

Atacante se lesionou no primeiro tempo da vitória contra o Granada e deixa a comissão merengue alerta

A imagem, sem análise médica, fez com que os jogadores do abaixassem a cabeça. Em uma corrida com Foulquier, Rodrygo sentiu dores na parte de trás da coxa direita, caiu e, imediatamente, pediu para ser substituído aos 36 minutos do primeiro tempo da vitória Merengue sobre o Granada.

Naquele momento, nasceu a preocupação da comissão técnica do Real Madrid. De maca, o brasileiro deixou o gramado chorando, com expressão de preocupado.

O atacante, agora, aguarda por exames para confirmar a gravidade da lesão, que pode ser uma ruptura fibrilar no bíceps femoral.

Tempo de recuperação

A lesão deixou a comissão do Real Madrid preocupada, principalmente devido ao comportamento de Rodrygo com a situação.

Em sua conta oficial no Twitter, Rodrygo escreveu: "'O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã' Agora é foco total na recuperação e logo logo estou de volta!! Obrigado a todos pelas mensagens...".

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” Agora é foco total na recuperação e logo logo estou de volta!! Obrigado a todos pelas mensagens...🙌🏾⚽️ #HalaMadrid pic.twitter.com/6U7zIEnsvF — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 23, 2020

Próximos jogos do Real Madrid

O time de Zinedine Zidane visita o Elche no dia 30 de dezembro. Depois, em 2021, recebe o (2 de janeiro), joga fora de casa contra o Osasuna (9 de janeiro) e tem o clássico com o Atlético pela Supertaça da (14 de janeiro). E Rodrygo, é dúvida para todos eles.