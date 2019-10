Rodrygo seguiu à risca ordens de Zidane contra o Galatasaray; veja

Em sua primeira partida como titular na Champions League, o brasileiro Rodrygo conseguiu completar a missão dada pelo técnico

Se você olhasse para Rodrygo neste último duelo do pela Liga dos Campeões, diante do , tudo o que ele não parecia ser era um garoto de 18 anos, apesar de ter entrado no top-5 de estrangeiros mais jovens a estrearem pelo Real Madrid no torneio europeu.

E nesta sua primeira noite europeia, Rodrygo conseguiu fazer exatamente tudo o que o técnico Zinedine Zidane lhe pedira.

“O treinador me disse para saborear, para cumprir com minhas funções defensivas e, quando tivesse a bola, para jogar e saborear”, afirmou o brasileiro após a vitória por 1 a 0.

Foi exatamente o que aconteceu. Em sua incipiente história como jogador madridista, Rodrygo teve destaque defensiva e ofensivamente - embora não tenha feito gol ou dado assistência. Nesta sua terceira partida pelo clube, atingiu seus números recordes defensivamente e nos dribles arriscados e completados.

Rodrygo vs Galatasaray:

Bolas recuperadas: 8

Interceptações: 2

Dribles arriscados: 6

Dribles completos: 3

Chances criadas: 2

FInalizações a gol: 1

"Mesmo em uma situação mais defensiva, eu consegui me soltar e aproveitei o jogo. Estava muito nervoso, mas aproveitei. Não imaginava que seria titular. Estou muito feliz pela oportunidade", explicou o brasileiro, que segue ganhando cada vez mais confiança do treinador.