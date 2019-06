Rodrygo se prepara para um começo difícil no Real Madrid ao lado de "ícones"

Brasileiro está prestes a se unir aos gigantes da Liga neste verão, com o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, alertando-o para esperar uma vida difícil

Rodrygo é um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, mas Jorge Sampaoli alertou o novo time do para esperar um "difícil" começo de vida entre os "ícones" do Santiago Bernabéu.

Aos 18 anos, o jovem brasileiro se prepara para partir de para a .

Um acordo com Madri já está em vigor há algum tempo, com os Blancos permitindo um talento promissor para promover seu desenvolvimento, passando outros 12 meses em sua terra natal.

Eles agora estão prontos para recebê-lo em seus livros, um ano depois de trazer seu compatriota Vinicius Junior para seus planos de primeira equipe.

O treinador do Santos, Sampaoli, acredita que Rodrygo será uma boa adição ao Real, mas o ex-treinador do acredita que ele pode encontrar dificuldades na Europa para começar.

Ele disse aos repórteres a expectativa em torno de um adolescente que está sendo inclinado para o topo: "Rodrygo está indo para uma das melhores equipes do mundo em uma idade muito jovem e haverá um grande contraste quando ele chega ao Real Madrid como ele vai partilhe um vestiário com jogadores que são muito bem sucedidos e que são ícones na Europa. No começo, será muito difícil para ele, mas ele tem o potencial para [fazer]. Ele é muito jovem e deve ter as mesmas expectativas em relação às suas atuações depois desse grande salto que ele fez em sua vida e carreira".

“Na Espanha, há muita jogada coletiva enquanto aqui no esses tipos de jogadores tendem a ser muito mais individualistas. Durante este período, nós insistimos na conexão de comunicar através da passagem da bola, mas também como escolher os momentos, entender quando você tem que driblar ou quando jogar no espaço. São coisas que você é obrigado a fazer na Espanha”.

Ele acrescentou ao sair de Santos, que o nutria a este ponto: “Eu tenho sentimentos mistos quando estou deixando o lugar onde estou desde os 10 anos, mas ao mesmo tempo, me sinto bem porque saio sabendo que eu ' ve feito um bom trabalho aqui. Quem sabe, talvez um dia eu volte. Eu sempre tive a pressão de ser o sucessor de jogadores como Neymar e Robinho, mas nunca me preocupei com isso. Eu me concentrei apenas em treinar e estar pronto”.