Rodrygo quer evitar a pressão de ser o novo Cristiano Ronaldo

O brasileiro começou voando no Real Madrid mas quer evitar comparações com o ídolo português

Rodrygo tem apenas 18 anos e chegou ao no início deste ano. Mas nesta temporada ele já começa a demonstrar os motivosdo alto preço investido pelo clube merengue no jogador: são cinco gols em seis jogos, incluindo um hat-trick na Liga dos Campeões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O brasileiro, natural de Osasco, não teve a oportunidade de jogar com Cristiano Ronaldo, o que ele considera uma "pena". Mas mesmo assim, alguns já estão comparando os dois jogadores. Rodrygo não demostra querer essa responsabilidade de substituir o maior jogador da história do Real.

"Poder jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid era o meu sonho e é uma pena que ele tenha saído porque agora será muito difícil jogar com ele", disse Rodrygo. "Ainda sou muito jovem para dizer que estou preenchendo o espaço que ele deixou. Ele foi um dos maiores da história do Madrid, quem sabe o maior. Não quero essa pressão para mim não".

O atacante marcou seu primeiro gol com a camisa merengue após somente 93 segundos em campo, na vitória contra o Osasuna. E ele mesmo está surpreso em quão rápido sua carreira está evoluindo: "Você sempre tenta ter a certeza de que está preparado para que as coisas se saiam bem, mas eu nunca imaginei que as coisas aconteceriam tão rápido".

Sobre os três gols que marcou contra o , até o próprio Rodrygo ficou surpreso com o feito: "Foi uma grande supresa para mim. Às vezes você espera estrear na Champions e fazer um gol, mas fazer um hat-trick é algo que não sei explicar", afirmou o brasileiro.

Mais artigos abaixo

Rodrygo está pronto para defender a seleção principal pela primeira vez. E sua estreia pode ser logo contra a , de Leo Messi. Perguntado sobre se preferiria jogar com Neymar ou Messi. O ex-santista nem pensou duas vezes: "Eu fico aqui do lado do , Neymar".

A bola rola para Brasil e Argentina nesta sexta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília). O amistoso será realizado na .