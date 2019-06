Rodrygo pode ir para o Real Madrid sem jogar mais pelo Santos?

O clube da Baixada vive um conflito com a CBF, que anunciou que não irá tirar o nome do atacante dos convocados do sub-20

O mês de junho simboliza o adeus do jogador Rodrygo ao . O jovem de 18 anos havia sido contratado pelo no final de 2018 e só poderia se apresentar ao clube Merengue após o fim da temporada 2018-19 da Europa, e o momento chegou.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

No entanto, em seu último mês vestindo a camisa do , um contratempo com a CBF pode ter causado uma despedida antecipada do time da Baixada. Trata-se de sua convocação para defender as cores do pelo torneio Maurice Revello, antigo torneio de Toulon, que começou no último domingo (2).

Apesar de ter sido chamado para compor o plantel de André Jardine, técnico da seleção sub-20, o Santos já havia manifestado o seu pedido de liberação para Rodrygo antes da convocação, e enviou mais de um ofício à CBF via Federação Paulista de Futebol, mas não obteve retorno.

Sem o aval da entidade, o atacante não pôde entrar em campo pelo Peixe na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, também no domingo. O pedido do Santos para liberarem Rodrygo foi feito em virtude do aproveitamento das últimas partidas com a equipe antes da pausa para a e para sua apresentação no Real Madrid, agendada para início de julho.

Além do confronto pela , no qual Rodrygo também não poderá ser escalado, o Santos ainda enfrenta o (novamente) no dia 9 de junho, e o , dia 12, pelo Brasileirão.

Além do santista, Renan Lodi, do Paranaense também não foi liberado pelo clube para se apresentar à seleção sub-20, assim como a dupla do Thiago Maia e Gabriel.

A CBF anunciou nesta terça-feira (4) que não irá desconvocar os quatro jogadores, e mantiveram seus nomes na lista enviada à Fifa.

Com este bloqueio, é provável que Rodrygo não possa mais vestir a camisa do Santos nesta temporada, já que este é o seu último mês no clube, e seu adeus tenha que acontecer fora dos gramados.