Rodrygo, Militão e Casemiro: brasileiros do Real Madrid transformam drama em vitória

Merengues seguem perseguição ao Atlético de Madrid pelo título da La Liga

O Real Madrid voltou a campo pela La Liga neste sábado (1), e conseguiu uma vitória suada por 2x0 contra o Osasuna, com participação vital de jogadores brasileiros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os gols foram marcados já no final da partida, por Eder Militão aos 70 e por Casemiro, sem querer, aos 80, após receber passe do atacante Karim Benzema. Rodrygo também entrou no segundo tempo, e apesar de não ter marcado, ajudou a lançar o time Merengue ao ataque.

Invictos há impressionantes 14 partidas, os comandados de Zinedine Zidane vêm tirando a diferença de pontos para a equipe de Simeone aos poucos, e agora dependem de um tropeço dos rivais da capital para assumir a ponta, já na reta final da liga.

Com os três pontos conquistados, o Real segue sua perseguição incansável ao líder Atlético de Madrid, que também venceu neste sábado, pelo placar de 1x0 contra o Elche, e segue dois pontos à frente na tabela da La Liga.

Na próxima quarta (5), o Real volta a encarar o Chelsea, no segundo confronto das semifinais da UEFA Champions League. O primeiro jogo terminou em 1x1, com gols de Benzema e Pulisic.