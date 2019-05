"Rodrygo logo se tornará ídolo no Real Madrid", aposta Antony, do São Paulo

Atacante do São Paulo também fala em expectativa de jogar no futebol europeu

Em entrevista ao Diario AS, o atacante Antony confirmou que seu companheiro de Seleção Olímpica, Rodrygo, tem futuro promissor no , clube que defenderá a partir da próxima temporada europeia.

"Rodrygo é um jogador inteligente, rápido e muito dinâmico. Ele logo se tornará ídolo do Real Madrid", destacou o ponta do .

Além de elogiar o santista, o camisa 39 lembrou de quando fez testes para jogar justamente pelo rival dos merengues, o , e de seu objetivo em atuar na Europa.

"Vivi um período de muita aprendizagem. Por alguns motivos, voltei ao mas, mesmo assim, me senti muito feliz com a experiência e pude construir a minha história aqui no São Paulo. Não foi dessa vez, mas quem sabe um dia eu consiga realizar o sonho de jogar em um grande clube europeu", revelou Antony.

O ponta do Tricolor vive sua primeira temporada com o elenco profissional iniciada em janeiro. Ele estreou no empate em 1 a 1 contra o , no dia 15 de novembro de 2018.