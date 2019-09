Rodrygo, João Félix e Ansu Fati: três revelações despontam em Real, Barcelona e Atlético

É a chegada de uma nova era? Clubes espanhóis estão ‘maravilhados’ com seus jovens promissores

, Real e Atletico protagonizaram várias disputas por títulos, não só na , mas em toda a Europa, por quase uma década. Não dá para contar a história da mais alta prateleira do futebol do Velho Continente nos últimos anos sem citar os gigantes espanhóis. Com grandes times, recheados de craques como Messi, Iniesta, CR7, Modric, Godín e Diego Costa, essas equipes encantaram seus torcedores e encheram as suas salas de troféus com vários canecos.

O problema é que, seguindo o curso natural da vida, estes grandes times envelheceram e acabaram se esfacelando, perdendo peças ou vendo seus destaques ficando mais velhos e menos efetivos. Mesmo Messi, com uma temporada inesquecível em 2018-19, que lhe rendeu o prêmio de melhor do mundo , vem se machucando com mais frequência e perdendo muitos jogos pelo Barça.

Assim, a renovação parece estar a caminho: três revelações, com trajetórias bem diferentes, vem encantando os torcedores de suas equipes. Rodrygo, no , Ansu Fati, no Barcelona, e João Félix, no Atletico de Madrid.

As aventuras do ‘Menino da Vila’ em Madrid

O investimento em Rodrygo não foi pequeno. Os merengues gastaram 45 milhões de euros para contar com o atleta, na época, com 17 anos. Com o objetivo de promover uma reformulação , o ex-santista foi um dos vários jovens que chegaram ao Real, junto com Éder Militão e Takefusa Kubo, por exemplo. Ofuscado por contratações maiores, como a da estrela belga Eden Hazard, não era esperado que o atacante contribuísse tão cedo.

No entanto, com desfalques e com o desgaste da equipe titular, Rodrygo acabou recebendo uma chance no jogo diante do Osasuna e não demorou para mostrar sua qualidade. Numa partida marcada por grandes atuações de brasileiros , o ‘raio’ precisou de apenas 62 segundos em campo para dominar uma bola difícil, arrancar e, com um belo arremate, balançar as redes. Elogiado por Zidane , pode ser presença mais constante nos jogos do time espanhol.

O golaço do Rodrygo... pic.twitter.com/EQK4jSWOwS — Ericky Maier (@erickymaier) September 25, 2019

Tudo está em suas mãos, menino João

Se no caso de Rodrygo, era esperado um começo lento e uma evolução gradual, não podemos dizer o mesmo das expectativas em João Félix, no Atletico de Madrid. Já a alguns anos, o clube parece estar a beira de grandiosidade, prestes a fazer história, precisando apenas daquele ‘algo a mais’. É aí que o jovem português entra. Com a saída de Griezmann e a reformulação no sistema defensivo da equipe, os Colchoneros depositaram suas esperanças quase que inteiramente no jogador, esperando que ele possa se tornar esse diferencial.

Com 19 anos, assinou com os espanhóis por 126 milhões de euros, se transformando na quarta transferência mais cara da história. E o garoto vem, de certa forma, correspondendo. Na última rodada da , por exemplo, João Félix marcou um dos gols da vitória de sua equipe contra o Mallorca, por 2 a 0. Prestes a completar 20 anos de idade, vem evoluindo a cada partida, chegando cada vez mais perto de assumir o protagonismo que lhe é confiado.

Craque o Barça faz em casa

Dos três jogadores temas da reportagem, Ansu Fati é o mais jovem, com apenas 16 anos, e o mais inesperado. Afinal, para trazer o atleta, o Barcelona não precisou de cifras enormes e investimentos absurdos. Natural de Guiné-Bissau e naturalizado espanhol, Fati chegou aos catalães com apenas 10 anos, para treinar em La Masia, a famosa fábrica de craques do Barça, de onde já saiu Messi, Iniesta, Busquets, entre outros.

Seis anos depois de sua chegada, Fati já dá provas de sua imensa qualidade, ao virar a sensação da equipe neste começo de temporada. Com um início nos profissionais melhor do que Lionel Messi , a joia provou que, ao menos, pode ser uma boa opção para Ernesto Valverde. Mas os planos do catalães não param por aí. Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, o Barça planeja que o atacante seja tutorado por ninguém menos que o próprio Messi.