Rodrygo ganha chance no Real Madrid e é relacionado no lugar de Bale

Zidane tira galês de jogo pelo Espanhol; Rodrygo ainda não sabe se jogará com o Castilla ou terá minutos no time principal

Ainda sem minutos oficiais com a camisa do , Rodrygo foi mais uma vez convocado por Zinedine Zidane para o time principal. Na lista de relacionados para o jogo contra o Osasuna, a principal ausência é a de Gareth Bale, que começou muito bem a temporada. O galês deve ganhar descanso nesta rodada do Campeonato Espanhol, já que não há qualquer informação sobre lesão.

Rodrygo, por sua vez, está treinando com a equipe principal desde a pré-temporada. Havia uma dúvida se ele começaria no Castilla, como Vinícius Júnior, ou se ficaria com os profissionais. Em entrevista coletiva, Zidane analisou a situação de Rodrygo:

“É um jogador do time principal, sabemos o que fazemos com ele, não se preocupe. São decisões minhas e veremos amanhã ou no final de semana se joga com o Castilla. Estamos satisfeitos com ele e ele está aqui. Se ele jogar com o Castilla, o fará com alegria”, disse o treinador.