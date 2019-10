Rodrygo 'fura a fila' no Real e estreia como titular na Champions League

Brasileiro será titular contra o Galatasaray nesta terça. Ele entra pressionado pela situação do time e supera Vinícius Júnior na briga por uma vaga

Rodrygo será titular do pela primeira vez. A chance do atacante aparece em um momento difícil na UEFA . Ele figura entre os prediletos de Zidane no jogo contra o , na , na tarde desta terça-feira (22).

A mudança na equipe fez com que Vinícius Júnior fosse para o banco de reservas no jogo que acontece na Turquia. A ideia é dar mais mobilidade ao setor ofensivo do Real Madrid, que terá também Eden Hazard e Karim Benzema.

No Santiago Bernabéu desde o início do ano, o brasileiro dá indícios de que pode ter mais chances sob a batuta de Zinedine Zidane.

Para o jogo desta terça, a comissão técnica optou por usar a seguinte formação: Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane e Marcelo; Casemiro, Valverde e Toni Kroos; Rodrygo, Hazard e Karim Benzema.