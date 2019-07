Rodrygo explica ousadia para bater falta e nova função no Real Madrid

O ex-santista estreou com gol, atuando em uma função mais centralizada pedida por Zidane

Rodrygo não escondeu a felicidade pelo golaço de falta, marcado sobre o de Munique, apesar da derrota por 3 a 1 no amistoso realizado sábado (20), nos . O brasileiro, de apenas 18 anos, chegou nesta temporada, depois de ter sido contratado por 45 milhões de euros junto ao .

“É fenomenal. Estar no maior clube do mundo é fantástico. Não foi a estreia que eu esperava pelo resultado, mas estou muito feliz”, disse Rodrygo em declarações veiculadas pelo Marca. O jovem também explicou por que pediu para bater a falta, além de ter revelado as instruções que Zidane lhe pediu.

“Eu batia faltas desde quando jogava no Santos, por isso eu pedi”, afirmou.

Debut y primer gol con la camiseta del @realmadrid, ¡sueños detrás de sueños realizados! ¡Ahora seguimos trabajando y preparándonos para la temporada! Toda a Glória é tua Deus! 🙌🏾⚽💭⚪ pic.twitter.com/KEDSSk1Jvt — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) July 21, 2019

“Ele (Zidane) me pede para jogar mais por dentro. Eu estou mais acostumado a jogar pelas pontas, mas o mister quer que eu faça esta função. É uma posição que gosto e eu estou cômodo”, completou.