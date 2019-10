Rodrygo entra em Top-5 importante do Real Madrid na Liga dos Campeões

O atacante revelado pelo Santos, titular contra o Galatasaray, entrou no top-5 de jogadores mais jovens a jogarem pelos Blancos na Champions

Rodrygo foi a grande surpresa na escalação do para o jogo contra o , pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, partida que pode decidir os rumos desta segunda passagem de Zidane como técnico merengue.

A situação dos Blancos não é confortável: entraram em campo na última posição do Grupo A, atrás de Galatasaray e Brugge. Nomes como Vinícius Jr e Isco ficaram no banco de reservas, o que volta a deixar claro a confiança que Zizou já tem em relação ao ex-santista.

Com 18 anos, Rodrygo ficou apenas a dias de bater Vinícius Júnior como não-espanhol mais jovem a estrear pelo Real Madrid no certame. Em um top-5 divulgado na conta do Mister Chip, um especialista das estatísticas esportivas, apenas Eto’o, Varane e Vinícius estão na frente do garoto revelado na Vila Belmiro.

Vinicius – 18 anos e 118 dias

Varane – 18 anos e 155 dias

Eto’o – 18 anos e 195 dias

Rodrygo – 18 anos e 286 dias

Achraf – 18 anos e 347 dias