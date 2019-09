Rodrygo e Vinícius não estão sozinhos: jovens do Real Madrid estão brilhando em La Liga

Emprestado, Martin Odegaard vai fazendo um excelente início de temporada, assim como outros atletas que pertencem aos Blancos

Vinícius Júnior e Rodrygo foram os grandes destaques da vitória por 2 a 0 do sobre o Osasuna, pela sexta rodada de . Os jovens brasileiros, de respectivamente 19 e 18 anos, foram os autores dos gols que ajudaram os Blancos a ocuparem a liderança do certame nacional.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Hoje, não há dúvidas de que tanto Vinícius quanto Rodrygo são as maiores sensações dentre os jovens que o Real Madrid vem contratando nos últimos anos, mas eles não são os únicos. Jogando por outras equipes, jogadores emprestados pelos merengues já são destaque neste início de temporada, e mostram que a aposta que o clube de Chamartín fez pode render bons frutos no futuro.

Sergio Reguilón – 22 anos, emprestado ao

Lateral-esquerdo que na última temporada chegou, inclusive, a colocar Marcelo no banco de reservas durante a passagem de Santiago Solari como técnico, Reguilón foi emprestado para o Sevilla – onde trabalha sob as ordens de Julen Lopetegui, outro que recentemente esteve no comando dos Blancos.

Na equipe da Andaluzia, o jogador de 22 anos continua demonstrando um excelente futebol. Disputou cinco partidas pelo Sevilla, todas como titular, marcou um gol e deu uma assistência, além do bom aproveitamento nos passes.

Borja Mayoral - 22 anos, emprestado ao

Autor de cinco gols na última temporada, em que já estava emprestado ao Levante, Borja Mayoral começou a atual campanha demonstrando que pode melhorar seus números pessoais. Titular no time treinado por Paco López, o atacante também já estufou as redes uma vez neste início de temporada.

Takefusa Kubo – 18 anos, emprestado ao Mallorca

O japonês, que chegou junto de Rodrygo, ao contrário do brasileiro acabou sendo emprestado. E embora não seja titular no Mallorca (começou apenas um de quatro partidas), vai demonstrando relances interessantes. Apesar da derrota por 2 a 0 sofrida para o , na última quarta-feira (25), o japonês esteve muito perto de fazer o seu primeiro gol na .

Martin Odegaard – 20 anos, emprestado à

Não vai ver muitas assistências melhores do que esta. O perfume de Odegaard. 🥰pic.twitter.com/EXs1447GX0 — Universo do Desporto (@U_Desporto) September 26, 2019

Odegaard chegou com tanta expectativa quanto desconfiança, em 2015. Afinal de contas, com apenas 16 anos era destaque na imprensa local, depois de ter sido contratado por 3 milhões de euros. A sua evolução, contudo, é notável ano após anos. Depois de três temporadas no futebol holandês, o meio-campista norueguês enfim chegou para jogar na Espanha.

Mais artigos abaixo

Emprestado à tradicional Real Sociedad, vem sendo um dos destaques da temporada de La Liga, somando dois gols e uma assistência. O passe para gol, dado nesta quinta (26) na vitória por 3 a 0 sobre o , foi uma obra de arte à parte, com a bola passando incólume por quase meio time adversário até chegar aos pés de Oyarzabal.

Dani Ceballos, meia emprestado ao , e Hakimi, lateral que foi cedido ao também já apareceram bem. Rodrygo e Vinícius são os nomes do momento, mas a aposta do Real Madrid em jovens pode render muitos frutos no futuro.