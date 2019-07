Rodrygo é inscrito no time B do Real Madrid e espera passaporte para ter chance

Recém-chegado ao Real Madrid, atacante revelado pelo Santos é inscrito no time B e aguarda passaporte para receber mais chances na equipe principal

Rodrygo Goes chegou ao no início da temporada. O atacante, no entanto, não está entre os comandados de Zinedine Zidane para realização dos treinamentos. Ele foi inscrito no Castilla, time B do clube.

O jovem brasileiro segue o protocolo feito com Vinícius Júnior no ano passado. Tudo aponta que não terá uma chance na primeira equipe neste momento, ainda que participe de algumas atividades sob a batuta de Zinedine Zidane.

O jovem só terá uma chance depois de Fede Valverde, uruguaio que está na lista da comissão técnica do Real Madrid, obter um passaporte europeu. Hoje, o clube conta com outros dois extracomunitários - Eder Militão e Vinícius Júnior.

De acordo com uma fonte do Marca, a situação não pode ser célere neste momento. É preciso seguir os trâmites burocráticos do cotidiano: "Poderia chegar no mês de setembro, porque já está tudo sendo visto".

Como jogador do Castilla, Rodrygo não poderia subir à primeira equipe nem quando um dos três estrangeiros ficar fora da lista de convocados. Assim diz o artigo 230, no trecho A da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Assim, Rodrygo fica nas mãos de Valverde e das autoridades espanholas. Isso também fez o Real Madrid desistir da contratação de Neymar.