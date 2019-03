Rodrygo diz que zagueiro rival o ameaçou: "Falou: 'Vou te deixar aleijado'"

Atacante deixou o campo revoltado com Kanu, do Oeste

Após a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Oeste no último sábado (2), Rodrygo deixou o campo revoltado do Pacaembu e procurou a imprensa para desabafar. Ainda em campo, o jovem revelou que Kanu, zagueiro adversário, ameaçou "aleijar" o jogador de 18 anos.

"Acho que aconteceu uma coisa muito feia no jogo. Teve um lance que eu estava impedido, driblei o Kanu e ele me deu uma chegada, mas até aí tudo bem. Lance normal de jogo. Aí depois eu aqui perto dele, ele chegou para mim e disse: 'Sai de perto de mim, se não vou te deixar aleijado'. Uma coisa é xingar o adversário, outra coisa é falar que vai me deixar aleijado, é fora do normal. Acho que vocês da imprensa tem que saber", disse o santista.

Outro jogador que também condenou a atitude de Kanu foi o meia Jean Mota, artilheiro do Campeonato Paulista.

"Um cara muito maldoso (o Kanu). Tomei muito cuidado com ele. Como (o Rodrigo) é um menino jovem, vai pra cima. Receber ameaças assim é muito ruim", concluiu.

Com o resultado, o Santos se garantiu nas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora, a equipe entra em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil.