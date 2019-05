Rodrygo diz que foi liberado pela CBF e adia despedida Santos

Atacante de 17 anos deveria representar a Seleção Olímpica em junho e depois se apresentar ao Real Madrid em julho

O atacante Rodrygo afirmou hoje após o empate de 0 a 0 contra o que este não foi seu último jogo pelo .

O jogador foi convocado pela Seleção Olímpica para disputar o Torneio de Toulon entre os dias 1 e 15 de junho e deve se apresentar ao em julho.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Segundo o atleta, ele recebeu liberação da CBF para ficar no Santos e assim disputar ao menos mais algumas partidas pelo time que o revelou.

"Entramos em um acordo com a CBF e eu vou ficar. Saiu o acordo hoje pela manhã, meu pai me mandou. Meio que passei mal à noite, estava vomitando, com inflamação na garganta. Acho que era ansiedade se continuaria aqui ou não. Minha despedida fica para o dia 12", disse Rodrygo.

Mais artigos abaixo

No dia 12 de junho o Santos faz um clássico contra o pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli, porém, disse que "não há clareza" na informação da CBF e que não pode confirmar que Rodrygo foi dispensado.