Rodrygo diz que experiência de Sampaoli o ajudará a chegar mais maduro ao Real Madrid

Atacante brasileiro, que está com a seleção sub-20, falou sobre como seu futuro treinador no Peixe pode ajuda-ló a sugar experiência

Depois da sua primeira temporada como profissional, mesmo com apenas 17 anos, Rodrygo vive um momento importante. O atacante do Santos está com a seleção brasleira sub-20, com quem disputará o Sul-Americano sub-20 e é de longe um dos jogadores mais populares da equipe.

Já contratado pelo Real Madrid, o mundo todo quer ver as atuações do jogador que desponta como uma promessa de estrela mundial. Durante os treinos, na Granja Comary, o jovem brasileiro foi um dos mais festejados pelos torcedores e se mostrou muito feliz.

"Não esperava viver isso tão cedo. Escutar a essas pessoas é algo que não posso explicar. É complicado assimilar as coisas que estão acontecendo comigo e o que está por vir, mas tento concentrar sempre no que acontece em campo. Não quero pensar muito no futuro", disse o atleta brasileiro em coletiva de imprensa.



(Foto: Ivan Storti / Santos / Divulgação)

Depois de disputar o torneio, Rodrygo regressará a Santos para ser comandado por ninguém menos que Jorge Sampaoli, que acertou contrato de dois anos com o Peixe esta semana. Rodrygo elogiou o trabalho de seu atual comandante à frente do Chile e afirmou que pode ajuda-ló com a experiência antes de sua chegada ao Real Madrid.

"Sua chegada é muito boa. É um treinador com muita experiência. Acompanhei seu bom trabalho na seleção do Chile quando ganhou a Copa América de 2015. Espero que seja feliz no Santos e nos ajude a ganhar muitos títulos. A mim pode ajudar em muitas coisas por sua experiência no exterior. Toda sua experiencia na Copa do Mundo vai levar para o Santos e isso se notará na minha forma de jogar".

Com a chegada prevista para o meio de 2019, Rodrygo falou sobre os futuros companheiros que já estão o auxiliando em relação ao clube.

"O Real Madrid é o maior clube do mundo e não se pode comparar com nada mais. Quero fazer grupo com Vini, Marcelo, que é um cara sensacional, Casemiro... São pessoas com quem tenho conversado e que estão me aconselhando".