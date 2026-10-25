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Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Rodrigo Nestor detona Neymar após briga em Santos x Bahia: "Falhou como pessoa"

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Meia do Bahia criticou a postura do camisa 10 santista após discussão que terminou com a expulsão do atacante

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Rodrigo Nestor criticou Neymar após o desentendimento entre os dois durante o empate por 1 a 1 entre Santos e Bahia, no último sábado (24), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. O meia tricolor afirmou que o atacante foi desrespeitoso durante a discussão, que começou no primeiro tempo e terminou com a expulsão do camisa 10 santista na volta do intervalo.

A confusão começou aos 31 minutos da primeira etapa, após uma falta de ataque cometida por Nestor. Irritado com a marcação, Neymar jogou a bola na direção do adversário, que caiu no gramado. O santista recebeu cartão amarelo pelo episódio, mas o desentendimento continuou ao longo do primeiro tempo. Na volta do intervalo, os jogadores voltaram a discutir e Neymar colocou a mão na boca durante a conversa. Após ser alertado pelo VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio expulsou o atacante com base no protocolo de combate ao racismo, conhecido como Lei Vini Jr.

Na saída para o intervalo, Nestor concedeu entrevista ao Premiere e explicou o que aconteceu entre os dois jogadores. O meia afirmou que tentou cumprimentar Neymar após a falta, mas recebeu a bola em sua direção e, em seguida, ouviu diversas ofensas do camisa 10.

"Foi uma falta normal de jogo. Eu fui dar a mão para ele, e ele jogou a bola em mim. Depois, escutei uma série de coisas. Eu fui muito bem educado pela minha mãe e pelo meu pai. Eu sei muito bem de onde vim. Nasci em Itaquera, era muito difícil chegar onde cheguei, e estou orgulhoso de vestir a camisa do Bahia", começou.

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O jogador também criticou a postura do santista, se dizendo decepcionado pelo jeito como Neymar dirigiu os xingamentos, e preferiu não revelar o conteúdo das ofensas, justificando que crianças acompanhavam a transmissão.

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"Ele sabe o que falou para mim. Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia. Eu acho que ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje falhou, falhou muito como pessoa, pela forma como falou. Não se deve fazer esse tipo de coisa", continuou.

"Eu aprendi muito com minha mãe e com meu pai, e agradeço a eles pela educação que me deram. Eu jamais faria algo assim. Prefiro não falar o que foi, porque tem muita gente, inclusive crianças, assistindo. Não foi algo legal", completou.

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Após a partida, Neymar também se pronunciou nas redes sociais e contestou a versão de Nestor. O atacante afirmou que o adversário tentou se beneficiar do protocolo de combate ao racismo ao sinalizar que ele havia coberto a boca durante a discussão. O camisa 10 reconheceu que os dois trocaram provocações, mas negou ter dito algo que justificasse a atitude do meia.

"O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o que ele fez é muito sério. Porque eu estava no meio de campo brincando, discutindo, eu estava brincando com os dois zagueiros, ele fez isso para se beneficiar no jogo. Se é uma lei para o racismo, como ele pode fazer essa coisa? É surreal, estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito safado, de verdade", declarou Neymar.

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Com o cartão amarelo recebido no primeiro tempo e a expulsão no intervalo, Neymar ficará fora dos próximos dois compromissos do Santos: contra Palmeiras, na quarta-feira (28), na Vila Belmiro, e Red Bull Bragantino, na segunda-feira (2 de novembro), fora de casa. O empate deixou o Peixe na oitava colocação do Brasileirão, com 46 pontos, e a equipe não poderá contar com seu camisa 10 em dois dos últimos seis jogos da competição. O objetivo santista é garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Já o Bahia ocupa a sétima posição, com 50 pontos, e também busca assegurar a classificação para a Libertadores. O empate na Vila Belmiro impediu o Tricolor de Aço de ampliar a vantagem sobre um concorrente direto na disputa por uma vaga no torneio continental. Seu próximo desafio será contra o São Paulo, na quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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