Rodrigo Muniz desperta interesse de clubes no Brasil, mas Flamengo não pretende negociar

Atacante é muito bem visto por Rogério Ceni, que deseja contar com o jogador na atual temporada

Com o elenco estrelado, o Flamengo se notabiliza por ter grandes jogadores, mas quem tem chamado à atenção no mercado são suas promessas. No último domingo (15), o Rubro-Negro acertou a saída de Natan para o Red Bull Bragantino e vê muitos clubes no futebol brasileiro interessados em Rodrigo Muniz, como por exemplo o Fortaleza.

O Leão do Pici gostaria de reeditar a parceria com o Flamengo, nos mesmos moldes do empréstimo de Yuri César, que pegou rodagem na equipe Tricolor, ficou valorizado e posteriormente foi negociado para um time dos Emirados Árabes.

Ao contrário do zagueiro, no entanto, o Flamengo não pretende negociar Muniz, que está nos planos do técnico Rogério Ceni. O centroavante, inclusive, estava emprestado ao Coritiba no ano passado, mas retornou ao clube por um pedido especial do treinador.

Rogério Ceni entende que Muniz entrega uma forte bola área, ótima presenca de área e ajuda bastante na recomposição, característica que o treinador fez questão de ressaltar durante o Campeonato Brasileiro de 2020 ao ser questionado pelos motivos de não colocar Pedro e Gabigol para aturem juntos.

"O Gabriel nao faz um lado de campo, o Pedro nao faz um lado. O Muniz consegue jogar centralizado, deixar um ponta passando pela direita, pela esquerda, na hora de recompor ele consegue", disse Ceni.

Segundo apuração da Goal, equipes da Série A e da Série B do Brasileirão fazem constantes consultas pelo atacante, mas ao menos por enquanto, não é desejo da diretoria negociar, a menos que chegue uma boa proposta para vende-lo