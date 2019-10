Rodrigo Dourado no Flamengo? Jesus já tentou contratá-lo antes

Jogador do Internacional tem o perfil que agrada Jorge Jesus, que buscou acerto com o brasileiro quando dirigiu o Sporting e o Al-Hilal

O já começa a se preparar para a próxima temporada. A 11 rodadas do final do Brasileirão 2019, que está cada vez mais perto de ser conquistada pelo time da Gávea, diversos rumores começam a surgir para a montagem de elenco do próximo ano. De acordo com o Globo Esporte, um dos alvos do para o próximo ano é o meio-campista do , Rodrigo Dourado.

O volante tem um perfil de jogo que agrada Jorge Jesus. Destacam-se sua juventude (25 anos), sua altura (1,86) e a qualidade do atleta na saída de bola a partir do campo de defesa. O treinador já tinha tentado contratar o atleta quando dirigiu o , de , e o Al-Hilal, da .

O atleta tem contrato com o até 31 de dezembro de 2020. A estratégia da equipe carioca é usar exatamente esse pouco tempo restante para "forçar" uma negociação, já que a partir de junho Dourado poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. Os sinais no Inter apontam que não haverá acordo para uma renovação de contrato. Portanto, para não perder dinheiro, o clube gaúcho pode vender um de seus mais importantes jogadores logo em janeiro.

O Flamengo busca um substituto para Cuéllar, que deixou o Rio de Janeiro em agosto desse ano. O homem que tem sido usado para essa função mais defensiva é Willian Arão, e a opção no banco de reservas é Piris da Motta. Ainda assim, não foi contratado nenhuma reposição ao volante colombiano, que sempre foi muito importante para a equipe da Gávea.

O Flamengo encara o maior rival de Rodrigo Dourado nessa quarta-feira (23). O Rubro-Negro enfrenta o pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O primeiro jogo acabou 1 a 1 e um empate sem gols já classifica o time de Jorge Jesus. O esperado duelo acontece no Maracanã.