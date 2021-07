Rodrigo Caio no Flamengo: jogos, títulos, gols marcados e tempo de contrato do zagueiro

O zagueiro chegou em 2019 e já garantiu o seu lugar entre os maiores a já terem defendido a camisa rubro-negra

Rodrigo Caio chegou ao Flamengo contratado junto ao São Paulo, no início de 2019, por um valor de cerca de 5 milhões de euros. Se inicialmente havia até mesmo um certo ceticismo sobre o que o zagueiro poderia fazer, fruto das críticas que a torcida do Tricolor Paulista lhe direcionou nos anos anteriores, o futebol demonstrado pelo defensor com a camisa rubro-negra mostra por que ele se transformou em ídolo.

Embora atrapalhado por algumas lesões, Rodrigo Caio se estabeleceu como pedra fundamental na zaga flamenguista. Em 2019 fez uma dupla histórica com o espanhol Pablo Marí, que deu segurança rumo às conquistas da Libertadores e Brasileirão. Após a saída do europeu Rodrigo segue firme como um dos líderes do atual elenco – que defendeu com sucesso, em 2020, os títulos carioca e do Brasileirão – em busca de novos títulos históricos para o Flamengo.

Os títulos de Rodrigo Caio pelo Flamengo

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Aos 27 anos, o camisa 3 rubro-negro já comemorou um impressionante número de seis títulos de campeonatos. Foram eles: Libertadores da América, Campeonato Brasileiro (2019, 2020) e Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021).

Além destes títulos, se considerarmos o total de taças levantadas o número aumenta em dobro. Neste caso, vale incluir os seguintes troféus levantados (além dos já citados no parágrafo acima): Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020, 2021), Taça Guanabara (2020, 2021) e Taça Rio (2019).

Quantos gols Rodrigo Caio tem no Flamengo?

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Até o momento, Rodrigo Caio disputou um total de 106 jogos oficiais com a camisa rubro-negra e marcou seis gols – o último deles contra o Defensa y Justicia, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2021. Metade destes gols foram de cabeça.

Os gols de Rodrigo Caio pelo Flamengo é dividido da seguinte forma entre as competições:

Brasileirão: 2 gols

Libertadores: 2 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Campeonato Carioca: 1 gol

Tempo de contrato

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Rodrigo Caio tem vínculo com o Flamengo válido até dezembro de 2023.