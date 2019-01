Rodrigo Caio garante vitória, mas defesa ainda é dor de cabeça no Flamengo

Rubro-Negro venceu o Boavista por 3 a 1 com nova dupla de zaga, mas Abel ainda mira na contratação de um novo zagueiro

O Flamengo venceu o Boavista por 3 a 1 na última terça-feira (29) e garantiu vaga na semifinal da Taça Guanabara, com gols de Dourado, Uribe e Rodrigo Caio. No entanto, apesar da classificação antecipada com três vitórias e um empate, Abel Braga permanece com uma dor de cabeça: a defesa.

Em quatro jogos oficiais, a equipe sofreu quatro gols e, apesar da nova formação com Léo Duarte e Rodrigo Caio, o time sofreu novo tento após cobrança de lateral, como já havia acontecido contra o Bangu.

Abel Braga está testando novas formações, mas enfatiza que deseja novo zagueiro no elenco. Enquanto rumores apontam Miranda como a solução dos problemas na zaga, com um jogador mais experiente em campo, o técnico vem preferindo usar todas as peças que tem à disposição para saber com quem realmente poderá contar ao longo da temporada.

E apesar dos problemas apresentados na defesa, Rodrigo Caio vem ganhando cada vez mais confiança. Na última terça, se destacou em campo e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Fla.

Mais artigos abaixo



Foto: Divulgação Flamengo

Por outro lado, houve evolução geral. Pequena, mas houve. Se nas três primeiras partidas, a equipe saiu atrás do marcador, contra o Boavista o Rubro-Negro abriu o placar antes de ver o adversário empatar no início do segundo tempo.

As mexidas de Abel funcionaram bem, mas o comandante ainda aguarda um reforço experiente para a posição.

Enquanto um novo nome não chega, o Flamengo busca assegurar a primeira colocação do Grupo C, no domingo (3), contra a Cabofriense, no Maracanã.