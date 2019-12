Rodrigo Caio fala sobre possível Flamengo x Liverpool no Mundial: "não podemos ir com tudo"

Flamenguista demonstrou preocupação com possível encontro contra o Liverpool, mas assegurou: “importante é fazer nosso melhor”

O estreia no Mundial Interclubes nesta terça-feira (17), diante do Al-Hilal, às 14h30 (Brasília), ainda assim o pensamentos dos rubros-negros estão um passo à frente, graças a possível final diante do . Rodrigo Caio, zagueiro do clube carioca, comentou sobre o provável duelo.

Em entrevista ao Uol Esportes, Rodrigo Caio enfatizou qual deverá ser o comportamento do elenco comandado por Jorge Jesus, caso o Liverpool ganhe do Monterrey, na próxima quarta-feira (18), e seja o adversário da finalíssima, marcada para sábado (21), às 14h30 (Brasília).

"Corajosos vamos ter de ser. Não podemos ir com tudo, entrar de peito aberto, mas com muita coragem e obediência tática. Todos jogadores concentrados. O time deles constrói, temos de marcar desde lá na frente. A bola não pode estar descoberta, assim a gente poderá impor nossas ideias. Nosso estilo de jogo é esse. Se impusermos nosso ritmo, temos grandes chances", disse.

O defensor aproveitou a ocasião para comentar a respeito do entrosado trio de ataque dos Reds formado por Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino: “Com o Firmino estou mais acostumado, mas claro que dá um trevo na cabeça".