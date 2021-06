Rodrigo Caio divide méritos com os atacantes em melhora defensiva do Flamengo

Rubro-Negro, que passou por momento de instabilidade na defensa, soma quarto jogo sem sofrer gols

A vitória do Flamengo sobre o América-MG, no último domingo(13), teve outro motivo a ser comemorado além dos três pontos. Este foi o quarto jogo seguido que o time Rubro-Negro passou sem levar gols. A última vez que isso aconteceu foi há dois anos, antes mesmo da chegada do técnico Jorge Jesus. Na ocasião, o auxiliar Marcelo Salles comandava a equipe.

Mais do que não sofrer gols, o Flamengo teve atuação segura diante do América-MG, algo que traz tranquilidade para um setor que vinha sofrendo bastante durante as partidas. Um dos nomes mais importantes desta melhora defensiva é Rodrigo Caio.

O zagueiro esteve em campo em 3 partidas da sequência de quatro sem sofrer gols. Apesar disso, o Rodrigo Caio fez questão de dividir o mérito com os companheiros e ressaltou a importância da entrega dos atletas no setor ofensivo.

"Muito feliz pelas partidas sem tomar gols, algo que a gente vinha se cobrando muito. Não é só mérito da defesa, é mérito da equipe toda e eu sempre digo isso. Para ficar sem tomar gols você precisa de um time solidário, time que se compromete. Quando eles estão correndo lá na frente, quando estão nos ajudando, facilita o nosso trabalho lá atrás. Espero que a gente possa se fortalecer como equipe, ser mais sólido".

Para seguir a boa sequência, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (16), diante do Coritiba, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa de apenas um empate para se classificar para as oitavas de final da competição