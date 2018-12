Rodrigo Caio chega a fazer exames, mas Barcelona desiste de negociação após contratar colombiano

São Paulo chegou a aceitar proposta de empréstimo do zagueiro para o clube catalão por seis meses

A contratação do zagueiro colombiano Murillo acabou encerrando a negociação para Rodrigo Caio defender o Barcelona por empréstimo de seis meses, com os direitos fixados em 15 milhões de euros (R$ 66 milhões na cotação atual).

A pedido do próprio clube catalão, o defensor chegou a realizar exames médicos em uma clínica na capital paulista, nesta quinta-feira (20), mas a negociação acabou sendo encerrada no início da noite.

Como a Goal Brasil já havia antecipado com exclusividade, Nick Arcuri, empresário do defensor, segue na Europa em busca de propostas para o jogador, que entende que chegou o momento de deixar o São Paulo. O Tricolor, por sua vez, também não irá colocar obstáculos em uma possível negociação.

Depois de oito anos consecutivos no São Paulo, o atleta mais longevo do atual elenco e também o com mais jogos (276), anda com sua relação com a torcida desgastada. Seu contrato com o clube do Morumbi vai até o fim de 2021.