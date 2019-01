Rodrigo Caio celebra oportunidade, fala em "sonho realizado" e promete conquistas em apresentação no Flamengo

Com a camisa 3 da equipe, zagueiro afirma estar 100% recuperado e garante empenho em entrevista coletiva

Após participar da primeira atividade técnica com o restante do elenco, Rodrigo Caio foi oficialmente apresentado como jogador do Flamengo no CT do Ninho do Urubu nesta quinta-feira (3) e demonstrou otimismo.

O jogador recebeu a camisa 3 e, durante a entrevista coletiva, afirmou estar realizando um sonho em defender o Rubro-Negro e que ouviu duas pessoas importantes para que a decisão fosse tomada.

"Quem não sonha jogar no Flamengo? Todos os jogadores têm esse sonho. Escolhi o Flamengo pela estrutura, por tudo que representa no futebol mundial. Trabalhar com o Abel Braga com certeza foi um diferencial que me fez escolher aqui e ouvir as palavras dele e do Juan, que é uma referência para mim fizeram a diferença na minha escolha. Estou muito feliz em retomar minha carreira e me sinto muito motivado", destacou o defensor.

Rodrigo adotou tom otimista ao comentar sobre a recuperação física da lesão sofrida no pé esquerdo que afastou a possibilidade de estar na Copa do Mundo e limitou o número de jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado.

"Eu me sinto recuperado, me sinto 100% e estou apto a entrar em campo quando o Abel precisar. Creio que será uma temporada especial para mim no Flamengo, de retomada da minha carreira", afirmou.

Confira os números de Rodrigo Caio na última edição do Campeonato Brasileiro:

Por fim, o ex-jogador do São Paulo confirmou que os anos que vestiu a camisa do time paulista estão no passado e que buscará ser importante na agremiação carioca.

"Estou muito motivado com essa mudança. Meu sonho era jogar no São Paulo, agora estou atrás de outro sonho, que é defender as cores do Flamengo. É um grande clube, grande estrutura, as pessoas da diretoria e da comissão técnica me mostraram que eu posso chegar e ajudar e eu acho que isso é muito importante", completou o atleta.

Rodrigo Caio chega ao Flamengo com o custo de 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) e assinou contrato válido até 2023.