Rodrigo Caio avisou a Ceni que voltariam a trabalhar juntos e seriam campeões

Zagueiro relembrou papo com atual técnico quando estava de saída do São Paulo

O segue a prepatação para encarar o , no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (18), antes do treino, Rodrigo Caio concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Questionado sobre a sua dupla na defesa, o zagueiro preferiu não entrar em polêmica e deixou a cargo de Rogério Ceni

"Isso é uma decisão do treinador, é ele quem decide. O treinador tem que acertar e errar com a sua cabeça. No momento difícil quem vai sempre receber a culpa é ele. Rogério tem uma dor de cabeça boa porque tem grandes zagueiros, com qualidade, personalidade".

Rodrigo Caio também destacou que a lesão na panturilha, quando se recuperava de uma lesão no joelho, mexeu bastante com seu aspecto emocional.

"Eu tive muitos momentos dificeis na minha carreira, algumas lesões sérias, mas acredito que quando vc se machuca é o momento mais delicado da carreira de um atleta de alto rendimento. Infelizmente essa lesão me deixou muito chateado, eu vinha me preparando para voltar e eu voltaria contra o Sao Paulo, isso me afetou muito principalmente emocionamente, era um momento chave para mim, para o grupo e e eu tava com muita expectativa para voltar nesse jogo".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Rodrigo Caio

Renovação de Diego Alves

"Não conversamos ainda, fiquei sabendo pelas notícias. Ficamos felizes, ele é jogador importante para o grupo, um líder, representa muito para nós atletas e para a instituição Flamengo".

Rodrigo Caio sobre Rogério Ceni

"A primeira conversa que a gente teve, eu disse lá atrás quando ele foi meu treinador, num momento dificil que vivemos no Sao Paulo e eu disse que num futuro breve a gente voltaria trabalhar juntos e seríamos campeões. Eu sempre respeitei ele muito. Ele sempre foi um treinador competente, hoje mais maduro, com uma experiencia grande. Tenho certeza que junto desse elenco qualificado e um carater muito grande que é esse grupo vamos realizar nossos objetivos".

Efeitos da Covid-19

"Foi bem difícil, eu tive poucos sintomas, mas dois sintomas eu tenho até hoje que é falta de paladar e olfato, recuperei bem pouco. Foi muito delicado, a gente teve que voltar rápido e isso acaba afetando muito. Eu acredito que é por isso que ocasionou tantas lesões musculares, a gente perdeu um pouco a questao física".

Diferenças de 2019 e 2020

"Eu sou uma pessoa que olho sempre para o contexto dos 11 dentro de campo. Acredito que 2019 fizemos o ano que fizemos pelo conjunto e nao só pela individualidade, era um conjunto muito forte... 2020 a gente perdeu mto desse conjunto".

Sem pensar no

Objetivo principal é pensar jogo a jogo, precisamos pensar no Bahia, fazer uma grande partida. Esse é o nosso pensamento, não podemos pensar na última rodada que temos um jogo contra o São Paulo, na última rodada, temos que pensar no Bahia".