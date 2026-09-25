Rodri revela mensagem do Manchester City aos jogadores sobre as acusações

Rodri, ex-jogador do Manchester City e atleta da seleção espanhola, reafirmou sua convicção na inocência de seu antigo clube no caso relacionado às infrações financeiras que lhe foram imputadas, destacando que o que a equipe conquistou nos últimos anos foi resultado do trabalho e do esforço coletivo, e não por causa de dinheiro.

Rodri, que se transferiu para o Barcelona no último verão europeu, afirmou, em declarações à imprensa, comentando a possível punição contra o Manchester City: "Passamos por procedimentos legais semelhantes em 2020, e a única coisa que mudou foi a acusação. O clube sempre afirmou que sairíamos impunes, e de fato fomos absolvidos. Fomos condenados na decisão de primeira instância, como acontece agora, mas espero que a justiça seja feita".

E acrescentou: "Conheço bem o Manchester City, e eles nos tranquilizaram na época dizendo que haviam tomado todas as medidas corretas", antes de abordar os receios sobre a possibilidade de o clube ter seus títulos retirados, dizendo: "Quando você vê todas essas pessoas que se esforçaram tanto no Manchester City para alcançar o sucesso, percebe que o que conquistamos não pode ser negado".

O meio-campista espanhol prosseguiu: "O preço não foi o dinheiro, mas sim o esforço e o espírito coletivo. Tudo o que conquistamos foi merecido; construímos uma das eras mais brilhantes do futebol inglês. Acredito na inocência do clube; já provamos isso em 2020".

Rodri também falou sobre as ambições da seleção espanhola após a conquista da Copa do Mundo, afirmando que os jogadores sentem uma grande responsabilidade depois do feito, mas que estão "sedentos por mais", manifestando o desejo de conquistar a Liga das Nações da Europa.

Sobre suas chances de vencer a Bola de Ouro, Rodri disse que, claro, deseja levar o prêmio, mas está ciente de que ele depende de seu desempenho e da avaliação dos jornalistas, acrescentando que os prêmios individuais continuam sendo "uma recompensa pelo trabalho coletivo", ao mesmo tempo em que torceu para que o prêmio vá para um jogador espanhol.

Rodri também elogiou o entrosamento entre os jogadores da seleção espanhola, especialmente com a presença de um grande número deles no Barcelona, explicando que o estilo do clube catalão se assemelha muito à forma de jogar da seleção, o que ajuda a alcançar a harmonia dentro da equipe.