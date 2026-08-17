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Hussein Hamdy

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Rodri: meu sonho se realizou com o Barcelona e vamos vencer a Liga dos Campeões

Mercado da bola
Rodri
Manchester City
Arsenal
La Liga
Espanha
England

Grande ambição

Rodri, meia do Manchester City, chegou à cidade de Barcelona para concretizar sua transferência ao clube catalão, no principal negócio da equipe durante a janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Barcelona e Manchester City chegaram, no último domingo, a um acordo preliminar sobre a transferência de Rodri, no qual o Barcelona pagará 60 milhões de euros fixos pelo jogador, além de 11 milhões de euros em variáveis ligadas aos títulos que a equipe venha a conquistar.

Rodri chegou a Barcelona na noite de segunda-feira, após a conclusão do acordo, quando apareceu diante de vários veículos de imprensa que o aguardavam, antes de conceder suas primeiras declarações na condição de novo jogador da equipe catalã, à espera da assinatura oficial de seu contrato.

Rodri disse aos jornalistas que o aguardavam: "Estou feliz por chegar, foram dias muito movimentados. Feliz por estar aqui. Jogar no Barcelona é um sonho. Vamos buscar vencer a Liga dos Campeões e tudo o que estiver ao nosso alcance".

Após suas declarações, o meia se dirigiu ao hotel onde ficará hospedado até conseguir sua nova casa.

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Rodri passará na manhã de terça-feira por exames médicos e físicos, para em seguida assinar seus contratos com o Barcelona.

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