Rodri: meu sonho se realizou com o Barcelona e vamos vencer a Liga dos Campeões

Rodri, meia do Manchester City, chegou à cidade de Barcelona para concretizar sua transferência ao clube catalão, no principal negócio da equipe durante a janela de transferências de verão.
Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Barcelona e Manchester City chegaram, no último domingo, a um acordo preliminar sobre a transferência de Rodri, no qual o Barcelona pagará 60 milhões de euros fixos pelo jogador, além de 11 milhões de euros em variáveis ligadas aos títulos que a equipe venha a conquistar.
Rodri chegou a Barcelona na noite de segunda-feira, após a conclusão do acordo, quando apareceu diante de vários veículos de imprensa que o aguardavam, antes de conceder suas primeiras declarações na condição de novo jogador da equipe catalã, à espera da assinatura oficial de seu contrato.
Rodri disse aos jornalistas que o aguardavam: "Estou feliz por chegar, foram dias muito movimentados. Feliz por estar aqui. Jogar no Barcelona é um sonho. Vamos buscar vencer a Liga dos Campeões e tudo o que estiver ao nosso alcance".
Após suas declarações, o meia se dirigiu ao hotel onde ficará hospedado até conseguir sua nova casa.
Rodri passará na manhã de terça-feira por exames médicos e físicos, para em seguida assinar seus contratos com o Barcelona.