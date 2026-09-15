O meio-campista do Barcelona, Rodri, demonstrou grande admiração pelo nível apresentado por seu companheiro Raphinha, destacando que a condição física exibida pelo jogador brasileiro o surpreende.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Rodri, de 30 anos, falou com franqueza durante uma entrevista ao periódico, abordando alguns de seus companheiros no vestiário do Barcelona.

O meio-campista catalão é um dos novos reforços do Barcelona e, por isso, quase tudo ainda é novidade para ele.

Entre os jogadores que ele não conhecia antes está Raphinha, por quem Rodri demonstrou admiração pelo nível e pela intensidade exibidos pelo brasileiro, diante de seu aproveitamento como atacante genuíno de forma surpreendente por parte de Hans Flick.

Rodri foi questionado: "Qual jogador mais te surpreendeu no time?". E respondeu: "Raphinha me surpreendeu muitíssimo. Não me surpreendeu porque eu não conhecesse o jogador que ele é, mas ele é um jogador incrível, e o momento que vive é espetacular".

E acrescentou: "Além disso, eu rio porque a idade dele é como a minha e, mesmo assim, parece que ele tem uma capacidade física... É verdade que temos características diferentes, isso está claro, mas qualquer pessoa poderia achar que ele tem 24 ou 25 anos, mas não, ele tem 30 anos como eu e, ainda assim, possui essa enorme capacidade física".

Rodri respondeu à pergunta "você jogou com ele no Manchester City e o conhece bem, você contrataria Julián Álvarez?", dizendo: "Ele é um jogador maravilhoso. Com certeza, sim, eu contrataria Julián. Além disso, tive a sorte de jogar com ele por dois anos, e o vejo como um jogador excepcional. Ele também jogou na posição de segundo atacante quase mais do que como atacante genuíno, embora fosse um jogador que vinha da posição de atacante genuíno".

E concluiu: "Álvarez também se adaptou a uma posição em que pode jogar atrás do atacante, ou como segundo atacante, e chegou até a disputar partidas na posição de meio-campista, mas, para mim, ele é um jogador incrível".



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