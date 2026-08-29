Rodri desfalca os treinos do Barcelona: ele estará à disposição para o duelo contra o Rayo Vallecano?

O Barcelona iniciou, neste sábado, a preparação para o confronto contra o Rayo Vallecano, marcado para a próxima segunda-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027, enquanto Rodri deu continuidade ao seu programa de treinamento específico, longe do restante do grupo.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Rodri realizou treinos na academia e também treinou afastado da atividade coletiva neste sábado.

O meio-campista estreou com a camisa do Barcelona diante do Athletic Bilbao e deixou boas impressões, mas vem seguindo um programa individual desde a sua chegada ao Barcelona, tendo participado de um número reduzido de sessões de treinamento, com o departamento médico e de fisioterapia do clube trabalhando para distribuir gradualmente sua carga até que ele recupere o ritmo de jogo.

O Barcelona transmite total tranquilidade quanto ao estado físico de Rodri, que já está apto a atuar e a desempenhar um papel importante no projeto de Hans Flick, mas o jogador retornou de suas férias há apenas alguns dias, após ter liderado a seleção da Espanha na conquista da Copa do Mundo, e por isso não haverá pressa em utilizá-lo.

Espera-se que Rodri não tenha problemas para estar à disposição do treinador diante do Rayo Vallecano na segunda-feira, ainda que seja difícil que comece a partida como titular, já que seu retorno será tratado de forma gradual.

O treino do Barcelona começou, neste sábado, às 9h30 da manhã, no campo Tito Vilanova, na Cidade Esportiva Joan Gamper, sob o comando de Hans Flick, que contou com todos os jogadores disponíveis do time principal.

A atividade teve a participação de Dominik Livakovic, a mais recente contratação do Barcelona, que fez o seu segundo treino como jogador da equipe catalã.

Gavi foi o único ausente, ao lado dos lesionados de longa duração, Frenkie de Jong e Roni Bardji.

Éder Aller, Hamza Abdelkarim, Bryan Fariñas e Jessé Bisiou participaram do treino com o restante do grupo.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora