O espanhol Rodri, novo jogador do Barcelona, revelou os bastidores de sua transferência para o clube catalão, vindo do Manchester City, afirmando que deixar o clube inglês não foi uma decisão fácil, mas que escolheu o Barcelona por considerá-lo sua "primeira opção".

O Barcelona anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a contratação de Rodri, vindo do Manchester City, com um contrato que se estende até 30 de junho de 2030, em uma das mais importantes negociações do clube catalão durante a atual janela de transferências de verão.

O anúncio veio após ser alcançado um acordo definitivo entre os dois clubes, por um valor total de aproximadamente 76,5 milhões de euros, incluindo cerca de 60 milhões de euros fixos, além de variáveis atreladas ao cumprimento de condições específicas.

Rodri: o Barcelona foi minha primeira opção

Rodri falou, na coletiva de sua apresentação como jogador do Barcelona, sobre os motivos que o levaram a escolher o Barça, dizendo: "Estou muito feliz por estar aqui. É um dia muito especial e um novo e muito importante capítulo na minha carreira".

E acrescentou, segundo noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Tomar a decisão foi difícil, primeiro por deixar o Manchester City, o clube que me deu tudo e no qual eu era muito feliz. Serei eternamente grato a ele, e também os agradeço por entenderem que era o momento certo para partir".

E prosseguiu: "O Barcelona é um clube muito grande, e uma referência mundial graças à sua maneira de entender o futebol e aos valores que representa. Eu tinha outras opções, mas o Barcelona foi minha primeira opção, e foi isso que deixei claro ao presidente Joan Laporta".

As declarações de Rodri confirmam as informações da imprensa que apontavam que Rodri recusou uma oferta do rival Real Madrid para se juntar a ele, e preferiu vestir a camisa do Barça.

O que disse sobre Busquets?

Rodri abordou as comparações feitas entre ele e o ex-ídolo do Barcelona, Sergio Busquets, indicando que a semelhança entre eles se deve principalmente à posição e ao estilo de jogo.

E disse: "Já disse isso anteriormente. Busquets foi uma grande referência. Entendo a comparação por causa da posição e do estilo, mas é um privilégio para mim".

E acrescentou: "Temos características diferentes e outras em comum. Sempre o admirei e tentei aprender com ele e aproveitar algumas das coisas que ele fazia".

Rodri continuou falando sobre Busquets, que atualmente exerce uma função com o time reserva do Barcelona: "Agora ele está com o time reserva, e vou vê-lo um pouco mais. É um amigo, companheiro e uma grande referência".

Rodri sobre Flick: um treinador transparente e sua ideia me atrai

O meia espanhol revelou sua primeira conversa com o treinador alemão Hans Flick, afirmando que as palavras deste aumentaram seu entusiasmo para viver sua nova experiência no Barcelona.

E disse Rodri: "Conversei com Flick, e ele me transmitiu seu entusiasmo. Jogar sob o comando dele me motiva muito, ele tem uma ideia muito corajosa no futebol, e isso me atrai bastante".

E acrescentou: "Ainda tenho margem para melhorar, e ele pode me ajudar a me tornar um jogador mais completo".

Rodri indicou que teve maior contato durante o último período com o diretor esportivo Deco e o presidente Joan Laporta, esclarecendo que Flick é "um treinador transparente, e ele te diz o que busca de você".

E explicou: "É sobre o papel de que o time precisa de um jogador que tem experiência. Quero transmitir essa experiência aos meus companheiros e vir para agregar".

Recepção calorosa no vestiário

Rodri falou sobre suas primeiras impressões dentro do time catalão, após passar cerca de dois meses em contato com vários de seus companheiros.

E disse: "Passei cerca de dois meses com muitos dos meus companheiros, e a recepção foi muito calorosa. O vestiário reúne um grupo muito jovem, e tem um grande desejo de conquistar coisas importantes".

E acrescentou: "Espero oferecer aquilo pelo qual vim. Entrei num vestiário integrado e com grande desejo".

Pronto para atuar

Rodri também tranquilizou a torcida do Barcelona quanto à sua condição física, afirmando que está apto a retornar aos treinos rapidamente.

E disse: "Estou pronto para jogar agora. A operação não foi nada de grande, foi apenas uma intervenção médica simples sem internação no hospital".

E acrescentou: "Espero poder treinar amanhã normalmente, e vou seguir o que o treinador achar adequado. Quero concluir os trâmites da transferência e me juntar aos treinos de Hans o mais rápido possível".

O Barcelona se prepara para enfrentar o Al Ahly egípcio amanhã, quarta-feira, na partida amistosa da Taça Joan Gamper, mas é improvável que o novo reforço participe.