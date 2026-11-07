Rodri, astro do Barcelona, terminou o dia com o moral baixo, após ficar sabendo da gravidade da lesão que sofreu.

Mas, depois do choque inicial, e apesar da tristeza por desfalcar o confronto diante do Atlético de Madrid, no próximo domingo, além dos dois jogos da seleção espanhola contra República Tcheca e Inglaterra, ele encara o período de recuperação com grande otimismo.

O jornal Sport noticiou que as últimas horas registraram indícios positivos, que fazem Rodri e os médicos do Barcelona acreditarem que as chances de ele estar à disposição para o confronto contra o Manchester City, no próximo dia 8 de dezembro, no estádio Spotify Camp Nou, parecem possíveis.

Rodri comunicou aos jogadores do Barcelona essa feliz surpresa, já que seu objetivo é estar 100% pronto para disputar uma partida de enorme importância para ele.

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O confronto contra o Manchester City tem um caráter especial para Rodri, por se tratar do clube com o qual conquistou seus maiores sucessos nos níveis individual e coletivo, e é o clube pelo qual ele sente grande gratidão e sempre será grato.

Com base nisso, o programa de recuperação e os horários dos treinos estão preparados com o objetivo de deixá-lo apto para o retorno durante a primeira semana de dezembro. Além disso, enfrentar o time que foi sua casa por várias temporadas representa um incentivo a mais para ele.