Rodri avisa Atlético de Madrid: quero jogar no Manchester City

Após Rodri ressaltar ao Atlético o desejo de transferência para o City, espera-se que o acordo entre ambas partes seja concluído nos próximo dias

Meio-campista do , Rodri decidiu deixar o clube espanhol para se juntar ao . Aos 22 anos o jogador entrou na mira do time inglês antes do término desta temporada, com o City estabelecendo um acordo preliminar de 70 milhões de euros.

Segundo apurações da Goal com fontes próximas ao jogador, Rodri estava pensando seriamente em permanecer no clube de Madri. Porém, recentemente, decidiu que irá de fato sair do time e informou a decisão ao Atlético na última segunda-feira (17).

Ao que tudo indo, resta apenas depositar a quantia da cláusula de liberação de Rodri na liga espanhola e concluir as conversas sobre os termos pessoais. de Munique, e também demonstraram níveis variados de interesse pelo atleta.



(Foto: Getty Images)

Fontes na , próximas ao Bayern, sugerem que o time ainda estaria ansioso para contratar o meio-campista. Diretor esportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic, conheceu o agente de Rodri, Pablo Barquero, em Madri, no mês de maio.

Fontes ainda indicam que o meia ganhará na Inglaterra um salário superior a 100.000 euros por semana, além de bônus relacionados ao desempenho, caso conclua a transferência ao Manchester City.